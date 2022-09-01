AutoTrader Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah AutoTrader sa pohybuje od $29,862 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $155,662 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AutoTrader . Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $64.8K
Služba za stranke
$29.9K
Znanstvenik podatkov
$69.7K

Vodja izdelka
$98.2K
Vodja razvoja programske opreme
$156K
Arhitekt rešitev
$105K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AutoTrader je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $155,662. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AutoTrader je $83,961.

