Autonomous Platy

Platový rozsah Autonomous sa pohybuje od $26,532 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $64,675 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Autonomous. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Gradbeni inženir
$44K
Informacijski tehnolog (IT)
$64.7K
Vodja projekta
$26.5K

Často kladené otázky

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Autonomous je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $64,675. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Autonomous je $44,001.

