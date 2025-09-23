Imenik podjetij
AutoFi
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

AutoFi Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri AutoFi znaša skupaj $228K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AutoFi. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
AutoFi
Software Engineer
Seattle, WA
Skupaj na leto
$228K
Raven
Senior
Osnovna plača
$165K
Stock (/yr)
$63.1K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri AutoFi?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at AutoFi in United States sits at a yearly total compensation of $372,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AutoFi for the Programski inženir role in United States is $231,058.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za AutoFi

