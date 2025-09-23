Imenik podjetij
Autodesk
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

Autodesk Vodja programskega inženiringa Plače

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Autodesk se giblje od $188K na year za M1 do $406K na year za M5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $300K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
M1
Supervisor
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
Associate Manager
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
Manager
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
Senior Manager
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Autodesk in United States znaša letno skupno plačilo $450,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Autodesk za vlogo Vodja programskega inženiringa in United States je $320,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Autodesk

Povezana podjetja

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri