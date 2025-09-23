Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Autodesk se giblje od $188K na year za M1 do $406K na year za M5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $300K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
