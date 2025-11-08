Imenik podjetij
Autodesk
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Programski inženir Stopnja

Principal Engineer

Stopnje pri Autodesk

Primerjaj stopnje
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
    4. Prikaži 7 Več stopenj
Povprečje Letno Skupna plača
$281,742
Osnovna plača
$192,750
Delniški paket ()
$64,917
Bonus
$24,075
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejši vnosi plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Autodesk

Povezana podjetja

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri