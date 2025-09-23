Imenik podjetij
  • Plače
  • Vodja programa

  • Vse plače Vodja programa

Autodesk Vodja programa Plače

Povprečno Vodja programa skupno nadomestilo in Singapore pri Autodesk se giblje od SGD 210K do SGD 299K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Običajen razpon
Možen razpon

SGD 209K

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programa pri Autodesk in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 298,946. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Autodesk za vlogo Vodja programa in Singapore je SGD 210,276.

