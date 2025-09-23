Imenik podjetij
Povprečno Vodja partnerjev skupno nadomestilo in Australia pri Autodesk se giblje od A$240K do A$327K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

A$256K - A$310K
Australia
Običajen razpon
Možen razpon
A$240KA$256KA$310KA$327K
Običajen razpon
Možen razpon

A$249K

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

Pogosta vprašanja

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Vodja partnerjev en Autodesk in Australia está en una compensación total anual de A$326,934. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Vodja partnerjev in Australia es A$239,564.

Drugi viri