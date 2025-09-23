Imenik podjetij
Autodesk Poslovni razvoj Plače

Povprečno Poslovni razvoj skupno nadomestilo in Canada pri Autodesk se giblje od CA$94.8K do CA$135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$107K - CA$122K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$94.8KCA$107KCA$122KCA$135K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Autodesk in Canada znaša letno skupno plačilo CA$134,762. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Autodesk za vlogo Poslovni razvoj in Canada je CA$94,790.

Drugi viri