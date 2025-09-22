Oblikovalec izdelkov nadomestilo in United States pri Aurora znaša $170K na year za P6. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aurora. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Razpored pridobivanja
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Vrsta delnic
Options
Pri Aurora so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
Pogosta vprašanja
Kakšna je najvišja plača za Oblikovalec izdelkov pri Aurora in United States?
Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri Aurora in United States znaša letno skupno plačilo $189,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Koliko so plačani zaposleni Oblikovalec izdelkov pri Aurora in United States?
Povprečno letno skupno plačilo pri Aurora za vlogo Oblikovalec izdelkov in United States je $138,600.