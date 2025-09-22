Imenik podjetij
Oblikovalec izdelkov nadomestilo in United States pri Aurora znaša $170K na year za P6. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aurora. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$150K - $178K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$139K$150K$178K$190K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Aurora so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri Aurora in United States znaša letno skupno plačilo $189,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aurora za vlogo Oblikovalec izdelkov in United States je $138,600.

