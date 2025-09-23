Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Aurora Solar znaša skupaj $185K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aurora Solar. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$185K
Raven
L4
Osnovna plača
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Aurora Solar?

$160K

Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Aurora Solar so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programski inženir pozícióra a Aurora Solar cégnél in United States évi $235,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Aurora Solar cégnél a Programski inženir szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $181,000.

