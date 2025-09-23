Imenik podjetij
Aurora Solar
Aurora Solar Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in United States pri Aurora Solar se giblje od $131K do $179K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aurora Solar. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$142K - $168K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$131K$142K$168K$179K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Aurora Solar so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Aurora Solar in United States znaša letno skupno plačilo $179,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aurora Solar za vlogo Trženje in United States je $131,040.

