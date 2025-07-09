Adresár Spoločností
AUO
AUO Platy

Platový rozsah AUO sa pohybuje od $25,647 v celkovej kompenzácii ročne pre Elektro inženir na spodnom konci do $122,400 pre Tehnični vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AUO. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $29K

Polno-stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $27.5K
Razvoj poslovanja
$33.9K

Elektro inženir
$25.6K
Strojni inženir
$48.6K
Strojni inženir
$27.6K
Vodja izdelka
$35.7K
Tehnični vodja programa
$122K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AUO, — это Tehnični vodja programa at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $122,400. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AUO, составляет $31,436.

