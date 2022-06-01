Adresár Spoločností
AuditBoard
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

AuditBoard Platy

Platový rozsah AuditBoard sa pohybuje od $52,735 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $238,000 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AuditBoard. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $195K

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $238K
Prodaja
Median $190K
Človeški viri
$175K
Vodja programa
$100K
Vodja projekta
$52.7K
Kadrovik
$80.4K
Prodajni inženir
$194K
Vodja razvoja programske opreme
$213K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti AuditBoard podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

The highest paying role reported at AuditBoard is Vodja izdelka with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre AuditBoard

Súvisiace spoločnosti

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje