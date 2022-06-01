AuditBoard Platy

Platový rozsah AuditBoard sa pohybuje od $52,735 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $238,000 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AuditBoard. Naposledy aktualizované: 8/22/2025
V spoločnosti AuditBoard podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:
25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)
