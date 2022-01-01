Adresár Spoločností
Audible
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Audible Platy

Platový rozsah Audible sa pohybuje od $53,890 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovne operacije na spodnom konci do $525,300 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Audible. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Inženir poslovne inteligence

Znanstvenik podatkov
Median $225K
Vodja razvoja programske opreme
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vodja izdelka
Median $220K
Vodja programa
Median $137K
Kadrovik
Median $150K
Tehnični vodja programa
Median $192K
Poslovne operacije
$53.9K
Poslovni analitik
$112K
Finančni analitik
$161K
Človeški viri
$169K
Informacijski tehnolog (IT)
$525K
Pravna služba
$393K
Svetovalec za upravljanje
$101K
Operacije trženja
$189K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$168K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Audible podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 5% nadobúda sa v 1st-ROK (5.00% ročne)

  • 15% nadobúda sa v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda sa v 3rd-ROK (20.00% polročne)

  • 40% nadobúda sa v 4th-ROK (20.00% polročne)

25%

ROK 1

35%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Audible podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 35% nadobúda sa v 2nd-ROK (35.00% ročne)

  • 40% nadobúda sa v 3rd-ROK (40.00% ročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Audible je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $525,300. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Audible je $178,375.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Audible

Súvisiace spoločnosti

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje