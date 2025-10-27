Imenik podjetij
ATS Automation
ATS Automation Strojni inženir Plače

Mediana Strojni inženir nadomestila in Canada pri ATS Automation znaša skupaj CA$96.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ATS Automation. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$96.5K
Raven
Senior
Osnovna plača
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri ATS Automation in Canada znaša letno skupno plačilo CA$100,462. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ATS Automation za vlogo Strojni inženir in Canada je CA$93,793.

