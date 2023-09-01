Atlantic Health System Plače

Plače Atlantic Health System se gibljejo od $65,325 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $128,106 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Atlantic Health System . Zadnja posodobitev: 11/14/2025