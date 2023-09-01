Imenik podjetij
Atlantic Health System Plače

Plače Atlantic Health System se gibljejo od $65,325 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $128,106 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Atlantic Health System. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Poslovni analitik
$65.3K
Človeški viri
$106K
Programski inženir
$128K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Atlantic Health System je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $128,106. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Atlantic Health System je $105,550.

