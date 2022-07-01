Imenik podjetij
Athelas Plače

Plače Athelas se gibljejo od $35,175 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $207,834 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Athelas. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

$160K

Administrativni asistent
$50.8K
Vodja poslovnih operacij
$169K
Trženjske operacije
$95.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Vodja izdelkov
$208K
Programski inženir
$35.2K

Full-Stack programski inženir

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Athelas so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

أعلى وظيفة أجراً في Athelas هي Vodja izdelkov at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $207,834. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Athelas هو $95,769.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Athelas

