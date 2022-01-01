Imenik podjetij
Astranis
Astranis Plače

Plače Astranis se gibljejo od $121,762 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $225,400 za Pravni oddelek na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Astranis. Zadnja posodobitev: 8/30/2025

$160K

Programski inženir
Median $213K
Strojni inženir
Median $122K
Strojni inženir
Median $140K

Kadrovik
Median $155K
Vodja tehniškega programa
Median $165K
Pravni oddelek
$225K
Prodajni inženir
$139K
Tveganostni kapitalist
$201K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Astranis so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Astranis je Pravni oddelek at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $225,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Astranis je $160,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Astranis

