Aston Programski inženir Plače v Belarus

Mediana Programski inženir nadomestila in Belarus pri Aston znaša skupaj BYN 121K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aston. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
Aston
Software Engineer
Skupaj na leto
BYN 121K
Raven
Senior Software Engineer
Osnovna plača
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Aston in Belarus znaša letno skupno plačilo BYN 139,977. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aston za vlogo Programski inženir in Belarus je BYN 120,658.

