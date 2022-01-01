Imenik podjetij
ASSURANCE IQ
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

ASSURANCE IQ Plače

Plače ASSURANCE IQ se gibljejo od $63,315 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $261,300 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ASSURANCE IQ. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Vodja izdelkov
Median $156K
Računovodja
$93.1K
Podatkovni znanstvenik
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Trženje
$93.5K
Trženjske operacije
$63.3K
Oblikovalec izdelkov
$186K
Vodja programa
$111K
Vodja programskega inženiringa
$261K
Vodja tehniškega programa
$173K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

10%

LETO 1

20%

LETO 2

40%

LETO 3

30%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ASSURANCE IQ so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 40% se pridobi v 3rd-LETO (40.00% letno)

  • 30% se pridobi v 4th-LETO (30.00% letno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ASSURANCE IQ je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $261,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ASSURANCE IQ je $152,348.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ASSURANCE IQ

Povezana podjetja

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri