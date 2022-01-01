ASSURANCE IQ Plače

Plače ASSURANCE IQ se gibljejo od $63,315 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $261,300 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ASSURANCE IQ. Zadnja posodobitev: 9/12/2025
10%
LETO 1
20%
LETO 2
40%
LETO 3
30%
LETO 4
Pri ASSURANCE IQ so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
40% se pridobi v 3rd-LETO (40.00% letno)
30% se pridobi v 4th-LETO (30.00% letno)
