Aspire Public Schools
    • O podjetju

    Aspire Public Schools is a network of high-performing public charter schools focused on delivering a rigorous education to underserved K-12 students, equipping them for college and future success.

    aspirepublicschools.org
    Spletna stran
    1998
    Leto ustanovitve
    1,750
    Število zaposlenih
    $500M-$1B
    Ocenjen prihodek
    Sedež

