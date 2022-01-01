Imenik podjetij
ASOS Plače

Plače ASOS se gibljejo od $49,000 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $130,766 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ASOS. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
Median $87.5K

iOS inženir

Backend programski inženir

Poslovni analitik
$129K
Vodja podatkovne znanosti
$128K

Podatkovni znanstvenik
$95.3K
Trženje
$49K
Oblikovalec produktov
$84.2K
Vodja produktov
$131K
Arhitekt rešitev
$92.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ASOS je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $130,766. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ASOS je $94,029.

Drugi viri