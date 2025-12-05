Imenik podjetij
ArmorCode
ArmorCode Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in India pri ArmorCode se giblje od ₹9.05M do ₹12.84M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ArmorCode. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$117K - $138K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$103K$117K$138K$146K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri ArmorCode?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri ArmorCode in India znaša letno skupno plačilo ₹12,844,111. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ArmorCode za vlogo Vodja programskega inženirstva in India je ₹9,046,722.

