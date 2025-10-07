Raziskovalec nadomestilo in United Kingdom pri Arm se giblje od £76.8K na year za Grade 3 do £123K na year za Grade 5. Mediana yearnega nadomestila in United Kingdom znaša skupaj £82.5K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Arm. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Arm so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)