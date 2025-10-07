Imenik podjetij
Arm
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Strojni inženir

  • ASIC Engineer

  • India

Arm ASIC Engineer Plače v India

ASIC Engineer nadomestilo in India pri Arm znaša ₹14.91M na year za Principal Hardware Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹8.28M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Arm. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 4 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

₹13.98M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Arm so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Strojni inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za ASIC Engineer pri Arm in India znaša letno skupno plačilo ₹16,593,164. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Arm za vlogo ASIC Engineer in India je ₹8,283,335.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Arm

Povezana podjetja

  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Western Digital
  • AMD
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri