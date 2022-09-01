ArcTouch Platy

Adresár Spoločností
ArcTouch
Platový rozsah ArcTouch sa pohybuje od $33,943 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $40,885 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ArcTouch. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

Razvijalec programske opreme
Median $33.9K
Vodja izdelka
$40.9K
Vodja razvoja programske opreme
$38.4K

