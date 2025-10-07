Imenik podjetij
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
ARA Full-Stack programski inženir Plače v Raleigh-Durham Area

Mediana Full-Stack programski inženir nadomestila in Raleigh-Durham Area pri ARA znaša skupaj $89K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ARA. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Mediani paket
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Skupaj na leto
$89K
Raven
Junior Software Engineer
Osnovna plača
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri ARA?

$160K

Najnovejše prijave plač
Dodaj plačo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri ARA in Raleigh-Durham Area znaša letno skupno plačilo $143,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ARA za vlogo Full-Stack programski inženir in Raleigh-Durham Area je $88,300.

Drugi viri