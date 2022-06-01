Adresár Spoločností
APTIM
APTIM Platy

Platový rozsah APTIM sa pohybuje od $60,753 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $84,575 pre Poslovni analitik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov APTIM. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Poslovni analitik
$84.6K
Gradbeni inženir
$74.6K
Človeški viri
$60.8K

Často kladené otázky

据报道，APTIM最高薪的职位是Poslovni analitik at the Common Range Average level，年总薪酬为$84,575。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，APTIM的年总薪酬中位数为$74,625。

