AppOmni Platy

Platový rozsah AppOmni sa pohybuje od $150,750 v celkovej kompenzácii ročne pre Raziskovalec uporabniške izkušnje na spodnom konci do $326,625 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AppOmni. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Oblikovalec izdelkov
$159K
Vodja izdelka
$327K
Vodja razvoja programske opreme
$229K

Tehnični vodja programa
$156K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$151K
Často kladené otázky

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AppOmni je Vodja izdelka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $326,625. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AppOmni je $159,200.

