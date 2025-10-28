Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in United States pri AppLovin se giblje od $242K na year za Software Engineer 2 do $574K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $350K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri AppLovin in United States znaša letno skupno plačilo $590,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppLovin za vlogo Programski inženir in United States je $319,500.

Drugi viri