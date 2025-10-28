Programski inženir nadomestilo in United States pri AppLovin se giblje od $242K na year za Software Engineer 2 do $574K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $350K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
100%
LETO 1
Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:
100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)
