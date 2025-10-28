AppLovin Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri AppLovin se giblje od $242K na year za Software Engineer 2 do $574K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $350K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Najnovejše prijave plač

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 100 % LETO 1 Vrsta delnic RSU Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja: 100 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % četrtletno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri AppLovin ?

