Imenik podjetij
AppLovin
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Kadrovik

  • Vse plače Kadrovik

AppLovin Kadrovik Plače

Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in United States pri AppLovin se giblje od $96.7K do $135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$105K - $127K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$96.7K$105K$127K$135K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Kadrovik prijavs pri AppLovin za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Kadrovik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri AppLovin in United States znaša letno skupno plačilo $135,176. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppLovin za vlogo Kadrovik in United States je $96,721.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za AppLovin

Povezana podjetja

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri