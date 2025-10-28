Vodja produktov nadomestilo in Germany pri AppLovin znaša €102K na year za Senior Product Manager 2. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
LETO 1
Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:
100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)