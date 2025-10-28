Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in Canada pri AppLovin se giblje od CA$61.5K do CA$89.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri AppLovin in Canada znaša letno skupno plačilo CA$89,242. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppLovin za vlogo Oblikovalec produktov in Canada je CA$61,494.

