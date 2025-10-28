Imenik podjetij
AppLovin
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Trženje

  • Vse plače Trženje

AppLovin Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in China pri AppLovin se giblje od CN¥397K do CN¥578K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CN¥455K - CN¥519K
China
Običajen razpon
Možen razpon
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Trženje prijavs pri AppLovin za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Trženje ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri AppLovin in China znaša letno skupno plačilo CN¥577,898. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppLovin za vlogo Trženje in China je CN¥396,693.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za AppLovin

Povezana podjetja

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri