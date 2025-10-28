Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Germany pri AppLovin se giblje od €72K do €105K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Povprečno skupno nadomestilo
100%
LETO 1
Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:
100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)