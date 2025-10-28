Imenik podjetij
AppLovin
Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Germany pri AppLovin se giblje od €72K do €105K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€82.7K - €94.3K
Germany
Običajen razpon
Možen razpon
€72K€82.7K€94.3K€105K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri AppLovin in Germany znaša letno skupno plačilo €104,923. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppLovin za vlogo Podatkovni analitik in Germany je €72,023.

