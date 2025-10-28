Imenik podjetij
Poslovni razvoj nadomestilo in Vietnam pri AppLovin znaša ₫2.51B na year za Senior Business Development Manager. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Običajen razpon
Možen razpon
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri AppLovin in Vietnam znaša letno skupno plačilo ₫2,988,975,360. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppLovin za vlogo Poslovni razvoj in Vietnam je ₫2,134,982,400.

