Poslovni razvoj nadomestilo in Vietnam pri AppLovin znaša ₫2.51B na year za Senior Business Development Manager. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppLovin. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo ₫2.31B - ₫2.69B Vietnam Običajen razpon Možen razpon ₫2.13B ₫2.31B ₫2.69B ₫2.99B Običajen razpon Možen razpon

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

+ ₫1.52B + ₫2.33B + ₫523.28M + ₫915.74M + ₫575.61M Don't get lowballed

Razpored pridobivanja Glavna 100 % LETO 1 Vrsta delnic RSU Pri AppLovin so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja: 100 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % četrtletno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri AppLovin ?

