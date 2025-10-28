Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Applied Research Solutions znaša skupaj $140K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Applied Research Solutions. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Applied Research Solutions
Systems Engineer III
Lexington, MA
Skupaj na leto
$140K
Raven
3
Osnovna plača
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Applied Research Solutions in United States znaša letno skupno plačilo $163,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Applied Research Solutions za vlogo Programski inženir in United States je $140,000.

