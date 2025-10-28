Apple Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Apple se giblje od $173K na year za ICT2 do $744K na year za ICT6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $345K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus ICT2 Junior Software Engineer ( Začetna stopnja ) $173K $143K $22K $7.9K ICT3 Software Engineer $249K $168K $66.7K $13.8K ICT4 Senior Software Engineer $366K $214K $128K $24.1K ICT5 $507K $250K $218K $38.4K Prikaži 4 Več stopenj

+ $45K + $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnovejše prijave plač

​ Filter tabele Naroči se Dodaj Dodaj plačo Dodaj plačilo

Podjetje Lokacija | Datum Naziv ravni Oznaka Leta izkušenj Skupaj / V podjetju Skupna nadomestila ( USD ) Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus Nobena plača ni bila najdena Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Kadrovska služba / zaposlovanje? Ustvarite interaktivno ponudbo

Razpored pridobivanja Glavna Alternativa 1 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 12.50 % polletno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 12.50 % polletno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 12.50 % polletno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 12.50 % polletno ) 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Apple ?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe . Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več → Vnesite vaš e-poštni naslov Vnesite vaš e-poštni naslov Naroči se To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi Predloži nov naziv