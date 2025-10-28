Programski inženir nadomestilo in United States pri Apple se giblje od $173K na year za ICT2 do $744K na year za ICT6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $345K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv
iOS inženir
Mobilni programski inženir
Frontend programski inženir
Inženir strojnega učenja
Backend programski inženir
Full-Stack programski inženir
Mrežni inženir
QA programski inženir
Podatkovni inženir
Produkcijski programski inženir
Varnostni programski inženir
DevOps inženir
Inženir zanesljivosti spletnih strani
Programski inženir virtualne resničnosti
Sistemski inženir
Programski inženir video iger
Razvojni zagovornik
Raziskovalni znanstvenik
Programski inženir vgrajenih sistemov