Apple Prodajni inženir Plače

Povprečno Prodajni inženir skupno nadomestilo in United States pri Apple se giblje od $340K do $483K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$386K - $458K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$340K$386K$458K$483K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodajni inženir pri Apple in United States znaša letno skupno plačilo $483,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apple za vlogo Prodajni inženir in United States je $340,200.

Drugi viri