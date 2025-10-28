Strojni inženir nadomestilo in United States pri Apple se giblje od $176K na year za ICT2 do $577K na year za ICT6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $216K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ICT2
$176K
$138K
$27.6K
$10K
ICT3
$221K
$160K
$46.2K
$15.3K
ICT4
$339K
$193K
$123K
$22.8K
ICT5
$446K
$233K
$178K
$36.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
