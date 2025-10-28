Imenik podjetij
Apple
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Naložbeni bančnik

  • Vse plače Naložbeni bančnik

Apple Naložbeni bančnik Plače

Povprečno Naložbeni bančnik skupno nadomestilo in India pri Apple se giblje od ₹2.48M do ₹3.39M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹2.66M - ₹3.21M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Naložbeni bančnik prijavs pri Apple za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Naložbeni bančnik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Naložbeni bančnik pri Apple in India znaša letno skupno plačilo ₹3,388,536. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apple za vlogo Naložbeni bančnik in India je ₹2,482,979.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Apple

Povezana podjetja

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri