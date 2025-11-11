Pri Appian so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

20 % se pridobi v 1st - LETO ( 20.00 % letno )

20 % se pridobi v 2nd - LETO ( 20.00 % letno )

20 % se pridobi v 3rd - LETO ( 20.00 % letno )

20 % se pridobi v 4th - LETO ( 20.00 % letno )