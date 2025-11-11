Imenik podjetij
Appian
Appian Full-Stack programski inženir Plače v India

Full-Stack programski inženir nadomestilo in India pri Appian znaša ₹2.76M na year za Software Engineer 2. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.76M.

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Appian so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Appian in India znaša letno skupno plačilo ₹5,060,360. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Appian za vlogo Full-Stack programski inženir in India je ₹2,827,564.

