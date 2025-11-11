Full-Stack programski inženir nadomestilo in Chennai Metropolitan Area pri Appian znaša ₹2.76M na year za Software Engineer 2. Mediana yearnega nadomestila in Chennai Metropolitan Area znaša skupaj ₹2.76M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Appian. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Appian so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)