Imenik podjetij
Appian
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Računovodja

  • Tehnični računovodja

Appian Tehnični računovodja Plače

Povprečno Tehnični računovodja skupno nadomestilo in United States pri Appian se giblje od $92.4K do $129K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Appian. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$99K - $117K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$92.4K$99K$117K$129K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Računovodja prijavs pri Appian za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Appian so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Računovodja ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični računovodja pri Appian in United States znaša letno skupno plačilo $128,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Appian za vlogo Tehnični računovodja in United States je $92,400.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Appian

Povezana podjetja

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri