Povprečno Tehnični računovodja skupno nadomestilo in United States pri Appian se giblje od $92.4K do $129K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Appian. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Pri Appian so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)