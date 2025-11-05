Imenik podjetij
AppDirect
AppDirect Programski inženir Plače v Canada

Programski inženir nadomestilo in Canada pri AppDirect se giblje od CA$83K na year za P1 do CA$142K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$129K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AppDirect. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začetna stopnja)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri AppDirect so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri AppDirect in Canada znaša letno skupno plačilo CA$159,303. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AppDirect za vlogo Programski inženir in Canada je CA$122,744.

