Apna
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Bengaluru

Apna Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Apna znaša skupaj ₹4.17M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apna. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Apna
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹4.17M
Raven
L2
Osnovna plača
₹4.17M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Apna in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹6,419,167. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apna za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹3,744,376.

