Apna Plače

Plače Apna se gibljejo od $3,449 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $113,184 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Apna. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programski inženir
Median $48.2K
Vodja produktov
Median $48.6K
Vodja poslovnih operacij
$39.7K

Poslovni analitik
$9.9K
Služba za stranke
$3.4K
Podatkovni znanstvenik
$113K
Oblikovalec produktov
$16.5K
Vodja tehničnih programov
$20.3K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Apna je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $113,184. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apna je $29,993.

