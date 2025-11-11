Imenik podjetij
Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Apex Fintech Solutions znaša $107K na year za Software Engineer I. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $132K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apex Fintech Solutions. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Apex Fintech Solutions in United States znaša letno skupno plačilo $143,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apex Fintech Solutions za vlogo Backend programski inženir in United States je $120,000.

