Apex Fintech Solutions Programski inženir Plače v Greater Austin Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Austin Area pri Apex Fintech Solutions znaša skupaj $106K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apex Fintech Solutions. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer ALDP
Austin, TX
Skupaj na leto
$106K
Raven
I
Osnovna plača
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10.8K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
0 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Apex Fintech Solutions in Greater Austin Area znaša letno skupno plačilo $143,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apex Fintech Solutions za vlogo Programski inženir in Greater Austin Area je $105,000.

